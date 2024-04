Wybory 2024. Afera w gminie Trzcianne. Policja wyjaśnia sprawę agitacji wyborczej i potrącenia mieszkańca, który interweniował

Afera w gminie Trzcianne. Po przegranych wyborach wójt odchodzi w atmosferze skandalu

Do incydentu doszło w niedzielę (21.04) podczas II tury wyborów na wójta gm. Trzcianne. Przeszli do niej obecny włodarz Marek Szydłowski (startował z KWW Mieszkańców Gminy Trzcianne) oraz Ewa Piekutowska (KWW Przyjazne Trzcianne), która - jak podała już oficjalnie Państwowa Komisja Wyborcza - wygrała zdobywając 55,8 proc głosów.

W trakcie trwania ciszy wyborczej policja otrzymała dwadzieścia cztery zawiadomienia o incydentach związanych z łamaniem ciszy wyborczej w województwie podlaskim. Doszło do trzech przestępstw.

- Dochodziły do mnie sygnały, że ludzie wójta dzień przed wyborami rozdawali wódkę mieszkańcom, a w niedzielę, że wójt i jego zastępca dowożą mieszkańców do lokalu wyborczego - opowiada Karol Laskowski, prezes OSP Trzcianne.

Marek Szydłowski będzie musiał ustąpić ze stanowiska po dwóch kadencjach. Odbywa się to w atmosferze skandalu.

- Postanowiłem poczekać, aż ci panowie po głosowaniu wrócą do auta, a osoby będące w pobliżu poprosiłem, żeby zadzwoniły po policję. Sam postanowiłem dokonać obywatelskiego zatrzymania, bo kierowca którego poinformowałem, w jakim celu tu jestem, nie chciał zaczekać ze mną na mundurowych. Powolutku wyjeżdżał z uliczki. Na początku uderzył mnie w nogę i się zatrzymał, a później dodał gazu i nie wyminął mnie, tylko wziął "na maskę" i wiózł mnie z 50 metrów - relacjonuje wydarzenia z poprzedniego dnia Karol Laskowski. - Żeby nie spaść trzymałem się wycieraczki, którą ostatecznie wyrwałem, a kierowca uciekł z miejsca zdarzenia.

Afera w gminie Trzcianne. Oba wątki bada policja

Potrąconego mężczyznę z bólem kolana karetka zawiozła do szpitala. Na szczęście okazało się, że nie ma poważnych obrażeń, ale - jak przyznaje w rozmowie z nami - nie wyklucza złożenia pozwu do sądu przeciwko zastępcy wójta.

- Mężczyźnie zostało zatrzymane prawo jazdy. Prowadzimy w tej chwili czynności wyjaśniające. Sprawa ma bieg dwutorowy. Po pierwsze toczy się w kierunku spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym z kodeksu wykroczeń, po drugie w kierunku wykroczenia z kodeksu wyborczego w związku ze zgłoszeniem o agitacji wyborczej poprzez dowożenie osób do lokalu wyborczego - podaje podinsp. Tomasz Krupa, rzecznik podlaskiej policji.

Policja jeszcze w niedzielę udała się do domu wskazanego kierowcy.

Oba te wykroczenia zagrożone są grzywną, a kodeks wyborczy przewiduje dodatkowo karę nagany.

Według Państwowej Komisji Wyborczej agitacja wyborcza to publiczne nakłanianie lub zachęcanie do głosowania w określony sposób. Ze zgłoszenia jakie otrzymała policja wynikało, że dowozić mieszkańców do urn miały dwie osoby, w tym m.in. kandydat na wójta.