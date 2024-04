Wybory samorządowe 2024. W niedzielę ostateczne starcie kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydenta w woj. podlaskim

W powiecie łomżyńskim w gminach Zbójna i Wizna też dojdzie do drugiej tury. Wójt Zbójnej Elżbieta Parzych, która od 2018 roku pełni tę funkcję, powalczy z Romanem Grzybem. A w gminie Wizna obecny wójt Mariusz Soliwoda spotka się z Arturem Szulcem.

Nowych włodarzy nie mają jeszcze mieszkańcy Trzciannego i Knyszyna w powiecie monieckim. Wójt Trzciannego Marek Szydłowski powalczy z nauczycielką Ewą Piekutowską. Z kolei o fotel burmistrza Knyszyna zetrą się zastępca burmistrza Krzysztof Chowański i Sebastian Zdanowicz.

- Od kilku lat przyglądam się temu, co się dzieje w Knyszynie i widzę, że na tle innych, sąsiednich gmin, nasza pozostaje w tyle. Chciałbym to zmienić, zintensyfikować pozytywne zmiany. Jeśli obejmę funkcję burmistrza, moim priorytetem będzie szeroko pojęte odnowienie infrastruktury SP ZOZ w Knyszynie, w szczególności jego termomodernizacja, wymiana czynnika grzewczego, wymiana okien. Budowa żłobka to kolejna pilna inwestycja. Ważną i traktowaną priorytetowo inwestycją będzie też budowa ciągu pieszo - rowerowego łączącego Knyszyn z Knyszyn Zamkiem przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego. Zapewni to możliwość bezpiecznego przemieszczania się mieszkańcom Knyszyn Zamku do centrum Knyszyna. Następna ważna rzecz, to modernizacja mostu w Czechowiźnie, na rzece Nereśl oraz budowa świetlic wiejskich w Jaskrze oraz Knyszyn Zamku. Istotną dla mieszkańców kwestią, którą chciałbym zrealizować, jest powrót opieki pielęgniarskiej w szkole w Knyszynie oraz w szkole w Kalinówce. Modernizacja dróg wojewódzkich i powiatowych. Pracy szykuje się ogrom, ale jestem gotowy na to wyzwanie i zobowiązuję się realizować te plany sukcesywnie, punkt po punkcie - mówi Zdanowicz.