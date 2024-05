Wyłączenia prądu w warmińsko-mazurskim. Gdzie 17.05 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Co to jest prąd elektryczny?

Gdzie obecnie (17.05 13:05) nie ma prądu w warmińsko-mazurskim?

Jędrychowo 1, 2, 6, 6 A, od 8 do 10, 12, od 16 do 21, 23, 25, 27, od 29 do 33, 34A, 35, 36, 39, 41. 17.05 od godz. 8:30 do 13:30

Kozłowo ulice Nidzicka 9, 43, Słoneczna 1, 3, dz. 9-192/6, Sportowa 1, 2, 5, 5a od 47 do 49, 51, 53, 9-166/8, 9-171, 9-191/4, 9-201/4, 9-202/3, dz. 192/5. 17.05 od godz. 8:00 do 14:00

powiat iławski

Wola 1, od 4 do 7, od 10 do 12, 21-28/5 (GPO).

17.05 od godz. 12:00 do 14:00

powiat ostródzki

Bramka 91A, 91b, Raj od 14 do 16, 16A, 16C, 16D, 17, 18, 18A, 19, 20, 20A, od 21 do 25, 27, od 29 do 31, 20-30/2, Raj-448/2.

17.05 od godz. 8:30 do 13:30

powiat olecki

Gorczyce, Folwark, Monety kolonia 27, Daniele, 10, 12, 13

17.05 od godz. 8:00 do 15:00

Wieliczki, ul. Lipowa 1, 2, 2A, 2B, Skowronki, Lipkowo

17.05 od godz. 8:00 do 15:00

powiat piski

Pisz, ul. Władysława Jagiełły 47, 47A, 56, 58, 60,, ul. PCK 42, 40, 38, 36, 34, 47, 32, 30, 28

17.05 od godz. 8:00 do 15:00