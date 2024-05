Narkotyki w Bielsku Podlaskim. Mundurowi znaleźli nielegalne środki w mieszkaniu 42-latka. Myśleli, że jadą mu na ratunek

- Wstępne badanie narkotesterem wykazało, że są to między innymi amfetamina i mefedron. 42-latek został zatrzymany i trafił do aresztu. Usłyszał zarzut posiadania środków odurzających. Bielszczaninowi grozi do 3 lat pozbawienia wolności - poinformowała w piątek (31.05) nadkom. Dąbrowska.