Wyłączenia prądu w warmińsko-mazurskim. Gdzie 27.05 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Planowane wyłączenia prądu w warmińsko-mazurskim

powiat braniewski

Wilczęta .

od 27.05 godz. 8:30 do 28.05 godz. 13:00

powiat elbląski

Brzeziny -39/2.

27.05 od godz. 8:00 do 12:00

Tolkmicko ulice Jana Ignacego Działyńskiego od 1 do 14, Kilińskiego od 1 do 6, od 8 do 16, Mikołaja Kopernika od 1 do 3, 7, 8, 10, 12, ., --339/7, 339/11, Osiedlowa 1, 3, 5, Przybytowska od 1 do 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, -230, -242, --246, --308, DZ. 260/3, Sportowa 10, 12, 14, 16, 18, Szpitalna 4, 6, 6 A, 6-A, Wybudówka Biała 6, od 8 do 14, 16, 18 , 240/2.

27.05 od godz. 9:00 do 14:00

Kadyny 106, 108, 132, 253/2, 255/6.

27.05 od godz. 9:00 do 14:00