Wyłączenia prądu w warmińsko-mazurskim. Gdzie 8.05 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Gdzie obecnie (8.05 8:05) nie ma prądu w warmińsko-mazurskim?

Planowane wyłączenia prądu w warmińsko-mazurskim

powiat braniewski

Lipowa 1, 4, 5.

5.08 od godz. 8:30 do 12:30

powiat mrągowski

Dłużec od 7 do 11, 11A, 12, 12B, 12C, 13, 13A, 14, 15, od 51 do 53, 53A, 53B, 54, 55A, 55B, od 56 do 63, od 65 do 67, 337/10, 337/13, 341/6 (GPO), 440, 5-337/15 (GPO), 5-349, 5356/1, 5-358/16 (GPO), 5-420, 5-427 (GPO), 5-440 (GPO), 5-632/1, dz. nr.5-35.

5.08 od godz. 9:00 do 12:00