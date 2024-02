Wypadek z udziałem kolumny rządowej w Podlaskiem. Policjant ciężko ranny. Oskarżona kierująca mazdą

Wypadek z udziałem kolumny rządowej. Przyczyna: błędne manewry obronne

Wypadek kolumny rządowej. Podejrzana przyznała się i chce się poddać karze

26 lutego prokuratura poinformowała nas, że akta sprawy i wniosek o wydanie wobec kobiety wyroku skazującego bez przeprowadzenia normalnej rozprawy trafił do Sądu Rejonowego w Wysokiem Mazowieckiem. Ten może wniosek uwzględnić, co szybko zakończy sprawę, albo go oddalić. Bo za zarzucane kobiecie przestępstwo grozi kara od 6 miesięcy do 8 lat więzienia.