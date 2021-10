Wysokie Mazowieckie. Mieszkańcy boją się, że stracą oddział dziecięcy

Jak tłumaczą, nie są przeciwni powstaniu takiego oddziału, nie chcą go jednak w tym miejscu. Obawiają się, że ich dzieci zostaną pozbawione dostępu do pierwszej pomocy, a w ościennych szpitalach będzie brakowało dla nich miejsc. Na ręce starosty złożyli petycję, w której apelują, by włączył się w pomoc i uchronił oddział dziecięcy przed przekształceniem.

- Ja ich obawy jak najbardziej rozumiem, ale te decyzje nie należą do mnie - mówi Bogdan Zieliński, starosta wysokomazowiecki.

I dodaje, że ma pewne rozwiązania, które przedyskutuje z wojewodą.

- Po południu będziemy otwierali laboratoria, więc będzie okazja do rozmowy - powiedział Zieliński, ale zastrzegał, że jeśli zapadną decyzje o przekształceniu, zrobi wszystko, by je wykonać.

Obawy rodziców rozumie także Bożena Grotowicz, dyrektor Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem, ale jak tłumaczy, w powiecie jest duża ilość zachorowań na covid i pacjenci wymagający hospitalizacji, muszą gdzieś uzyskać pomoc.