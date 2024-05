Zaginął mieszkaniec Sokółki. Policja poszukuje zaginionego

Zaginął mieszkaniec Sokółki

Policja w Sokółce poszukuje zaginionego 44-latka.

Mężczyzna ostatni raz widziany był we wtorek, 21.05.2024 roku około godziny 9.30. Do chwili obecnej nie powrócił do miejsca zamieszkania, ani nie nawiązał kontaktu z rodziną.



Zaginiony:

W dniu zaginięcia ubrany był w koszulę koloru białego, spodnie koloru jasnobrązowego, ciemną marynarkę i buty sportowe koloru czarnego.

Rysopis:

włosy ciemne - krótkie

jednodniowy zarost

krępej budowy ciała

wzrost około 180 cm

Wszystkie osoby, które widziały zaginionego lub mogą pomóc w ustaleniu jego miejsca pobytu policja prosi o kontakt z najbliższą jednostką policji lub z numerem alarmowym 112 - informuje sierż. szt. Magdalena Afonin oficer prasowy KPP w Sokółce.

AKTUALIZACJA: Niestety, w środę wieczorem policja poinformowała o tragicznym finale poszukiwań. Ciało mężczyzny zostało odnalezione.