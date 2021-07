Zarząd Województwa Podlaskiego wspiera najlepsze drużyny ligowe na Podlasiu

Czołowe kluby sportowe z Podlaskiego – Jagiellonia Białystok i MKS Ślepsk Malow Suwałki – otrzymały po 500 tys. zł na szkolenia i współzawodnictwo sportowe. Decyzję o przyznaniu wsparcia podjął Zarząd Województwa Podlaskiego, który kładzie duży nacisk na pomoc drużynom, klubom i organizacjom sportowym z regionu. Kluby te już od dwóch lat są regularnie wspierane przez obecny zarząd województwa.

- Jagiellonia Białystok i Ślepsk Malow Suwałki to marki znane w całej Polsce. To nasze dwie najlepsze drużyny, które śmiało mogę nazwać wizytówkami regionu. Wspieranie ich to nasz obowiązek i jako Zarząd Województwa Podlaskiego robimy to z wielką satysfakcją – zapewnił marszałek Artur Kosicki. - Współpraca zarządu z obiema drużynami układa się wzorowo. Mamy nadzieję, że dzięki naszemu wsparciu zarówno Jagiellonia, jak i Ślepsk będą rozwijały się jeszcze prężniej – dodał marszałek.