Zasiłek dla bezrobotnych 2020. Ile wynosi obecnie? Jest nowa stawka, sprawdź! (zdjęcia)

Więcej pieniędzy dla bezrobotnych. Od 1 września wzrósł zasiłek dla bezrobotnych

Od 1 września weszło w życie tzw. "1200 plus". Jest to nowy, wyższy zasiłek dla bezrobotnych. Podwyższoną kwotę świadczenia otrzymają wszyscy pozostający bez pracy. Będą to nie tylko osoby, które zarejestrują się w urzędzie od września, ale również te, które zasiłek dla bezrobotnych już pobierają.

O jaką kwotę wzrośnie zasiłek dla bezrobotnych? Jakie warunki trzeba spełnić, by go uzyskać?

Sprawdź!