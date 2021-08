NOWE Jakie kosmetyki szkodzą cerze? Czego lepiej unikać i nie aplikować na delikatną skórę twarzy!

Twarz i jej okolice są bardzo wrażliwe, dlatego należy stosować odpowiednie kosmetyki. Jednak wiele kobiet sięga po produkty niedostosowane do swojego rodzaju cery. To może negatywnie wpłynąć na skórę. Więc jeśli dbasz o siebie i nie chcesz za parę lat korzystać z medycyny estetycznej, wystrzegaj się tych preparatów do pielęgnacji. Przedstawiamy 5 produktów, które szkodzą twojej cerze.