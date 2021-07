Zenek Martyniuk, Magda Narożna, Boys, Bayer Full. Ile zarabiają największe gwiazdy disco polo za koncert (31.07.2021)

Gdzie jechać na kąpielisko 31.07.2021 w woj. mazowieckim? Lista otwartych kąpielisk

Czy wiesz, które kąpieliska na terenie woj. mazowieckiego są otwarte 31.07.2021? W Polsce sezon kąpielowy trwa od 1 czerwca do 30 września. Mimo to terminy funkcjonowania poszczególnych kąpielisk się różnią. Czy wiesz, kiedy jest sezon kąpielowy w 2021 roku na Twoim ulubionym kąpielisku w woj. mazowieckim? Publikujemy informacje dotyczące stanu wody i temperatury. Przekonasz się również, co jeszcze można robić na wybranym kąpielisku.