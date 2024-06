Zmiany rozkładu pociągów w Podlaskiem. Inne godziny odjazdów, dodatkowe składy w weekendy i komunikacja zastępcza

Największa zmiana godzin kursowania dotyczy popołudniowego pociągu z Białegostoku do Ostrołęki, który od 9 czerwca będzie odjeżdżał 28 minut później. O 22 minuty wcześniej wystartuje za to pociąg z Białegostoku do Czyżewa po godz. 19

Izabela Krzewska/ archiwum Polska Press