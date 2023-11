94 cudzoziemców próbowało w niedzielę przedostać się z Białorusi do Polski

Straż Graniczna poinformowała na platformie X (wcześniej Twitter), że 24 osób - spośród 94 cudzoziemców, którzy próbowali przedostać się do Polski - na widok polskich patroli zawróciło na Białoruś.

Nie ustają też próby nielegalnego przedostania się do Polski przez graniczne rzeki. SG informuje, że ostatniej doby w okolicach Białowieży zatrzymano 17 cudzoziemców - obywateli Somalii, Turcji i Indii, którzy nielegalnie przeprawili się przez rzekę Przewłoka.

Jak podała w poniedziałek SG, od początku roku na granicy polsko-białoruskiej było 22,5 tys. prób nielegalnego jej przekroczenia. Z wcześniejszych danych podawanych przez pograniczników wynika, że w marcu i kwietniu było po ok. 2,5 tys. takich prób, w maju ok. 3 tys. W czerwcu zanotowano ich również niespełna 3 tys. W lipcu było 4 tys. takich prób, w sierpniu blisko 2,8 tys., we wrześniu - niespełna 1,1 tys. a w październiku - 2 tys. prób. Od początku listopada takich prób było ponad 400.