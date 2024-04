Tajemnicze i klimatyczne miejsca w woj. podlaskim i okolicach. Znakomite na wycieczkę w długi weekend

O naszym regionie w kraju mówi się różnie, ale wszyscy są zgodni, że ma on niepowtarzalną zaletę: niezwykły klimat. Nie brakuje u nas miejsc pięknych, tajemniczych czy po prostu swojskich. Majówka to dobry moment, by wybrać się na wycieczkę po regionie. Zwłaszcza, że pogoda raczej nie sprzyja siedzeniu w domu.