Agresywni cudzoziemcy na polsko-białoruskiej granicy. Chcieli zniszczyć i podpalili polski znak graniczny. Zobacz nagranie

W środę rano (8.05) na odcinku służbowej odpowiedzialności Placówki SG w Białowieży kilku migrantów znajdujących się po białoruskiej stronie próbowało zniszczyć polski znak graniczny. Początkowo próbowali uszkodzić go kijami, gdy to się nie udało, podpalili go.

Osoby te były też bardzo agresywne. Kamieniami i konarami drzew rzucały w polskie służby, które płonący znak ugasiły - informuje Podlaski Oddział Straży Granicznej.