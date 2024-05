Polsko-białoruska granica. Kilkudziesięciu migrantów próbowało przedrzeć się do Polski. Atakowali polskie służby

W poniedziałek wieczorem (6 maja) w rejonie służbowej odpowiedzialności Placówki Straży Granicznej w Białowieży doszło do próby siłowego przekroczenia granicy państwowej wbrew obowiązującym przepisom. Grupa kilkudziesięciu cudzoziemców próbowała nielegalnie w ten sposób dostać się do Polski. Cudzoziemcy byli agresywni – rzucali konarami drzew i kamieniami w kierunku polskich służb, by w ten sposób utorować sobie drogę na zachód Europy.

Większość migrantów na widok polskich patroli wycofała się w głąb Białorusi. Wobec pozostałych cudzoziemców, którym udało się nielegalnie przekroczyć granicę naszego państwa, prowadzone są czynności zmierzające do ich zatrzymania - informuje Podlaski Oddział Straży Granicznej.

To kolejna próba szturmu migrantów na polsko-białoruskiej granicy: