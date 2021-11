Aktywność wiejska i ciekawe inicjatywy zostały nagrodzone (zdjęcia)

Organizatorem konkursu jest zarząd województwa podlaskiego. Oceniane są inicjatywy wiejskie w trzech kategoriach, w zależności od zasięgu działań, począwszy od jednej wsi, po całe województwo. Zwycięzcy otrzymali po 4,5 tys. zł.

Celem konkursu jest zmobilizowanie mieszkańców wsi do organizacji wspólnych przedsięwzięć. Tegoroczna edycja była bardzo zróżnicowana pod względem uczestników, jak i zgłaszanych inicjatyw. W olimpiadzie wzięły udział koła gospodyń wiejskich (KGW), jednostki ochotniczych straży pożarnych (OSP), grupy nieformalne, sołectwa, a także osoby będące liderami środowisk wiejskich – łącznie wpłynęło 17 zgłoszeń.

– Gratuluję pomysłów, które budują wspólnotę, łączą pokolenia, ale też pokazują, jak kreatywnie podchodzicie państwo do pewnych rozwiązań – mówił do uczestników olimpiady marszałek województwa Artur Kosicki. – Te inicjatywy przede wszystkim wskazują na to, że państwo bardzo prężnie i chętnie realizujecie swoje marzenia.