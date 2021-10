Antonowo. Wypadek na przejeździe kolejowym. Samochód dostawczy zderzył się z szynobusem. Zobacz relację strażaków [ZDJĘCIA]

Do zdarzenia doszło 12 października 2021 r. około godz. 17:15. Na przejeździe kolejowym w pobliżu miejscowości Antonowo (gm. Orla) samochód dostawczy Fiat Ducato zderzył się z szynobusem relacji Białystok – Hajnówka. Na miejsce zdarzenia zostały zadysponowane cztery zastępy straży pożarnej.

W chwili przybycia zastępów straży pożarnej na miejsce zdarzenia, zastano samochód dostawczy leżący na boku na pasie jezdni po zderzeniu z szynobusem stojącym w odległości ok. 50 m od miejsca zderzenia. Na szczęście nie doszło do wykolejenia pojazdu szynowego. Autem podróżował sam kierowca – opuścił on pojazd o własnych siłach przed przybyciem służb ratunkowych. Szynobusem podróżowało 12 osób, nikt nie odniósł obrażeń - informują strażacy z KP PSP Bielsk Podlaski.