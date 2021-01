Atak zimy 25 - 27.01.2021 - Podlaskie, Białystok. Kolizje, zablokowane drogi i ulice. Aktualna sytuacja na drogach (kamery na żywo)

Na DK 19 w rejonie Żurobic samochód osobowy wpadł do rowu to 143 kilometr tej drogi. Bardzo trudne warunki na dk 19 pomiędzy Bielskiej Podlaskim A Siemiatyczami.

Od początku intensywnych opadów śniegu, więcej pracy mają też podlascy strażacy. Od godz. 15 w poniedziałek do 11.30 we wtorek interweniowali około 350 razy. Ponad 90 procent interwencji dotyczyło usuwania połamanych drzew i konarów z dróg, szczególnie w pow. białostockim, bielskim, hajnowskim i siemiatyckim. Najpoważniej wyglądało zgłoszenie z Siemiatycz. Tuż po godzinie 8 runęło drzewo na ul. 11 Listopada, uszkadzając budynek usługowy i samochód stojący na parkingu. Na szczęście nikt nie został ranny.

Utrudnienia są obecnie na DK 8 w okolicach m. Lipniak, gdzie doszło do kolizji dwóch ciężarówek. Droga zablokowana. Kierowcy stoją także na DK 19 w okolicach m. Knorydy - piaskarka wpadła do rowu.

Parę razy pogotowia prosiło strażaków o pomoc w dotarciu karetki do pacjenta. Dopiero po udrożnieniu drogi przy pomocy ciągnika, we wtorek po godz. 6 służby medyczne dotarły do chorego we wsi Jaminy (gm. Sztabin).

•12.41 DW 693 jest zablokowana w rejonie miejscowości Baciki Bliższe. Próba wyciągnięcia samochodu ciężarowego z rowu

•12.11 W związku z nieprzerwanymi opadami, kolejne drzewa nie wytrzymują ciężaru mokrego śniegu. Dziś po godzinie 8 strażacy z OSP Suchowola zostali zadysponowani do udrożnienia DK nr 8 tym razem w miejscowości Krzywa.

•12.07 Przez trudności dojazdu dzieci do szkoły autobusem PKS, Szkoła Podstawowa w Boguszach w gm. Wyszki odwołała dziś lekcje.

- Na ten moment mamy informacje od dyrektora tylko tej placówki. Zajęcia dla uczniów klas I-III oraz oddziału przedszkolnego zostały zawieszone w dniach 26 i 27 styczna - mówi Małgorzata Palanis, z podlaskiego Kuratorium Oświaty.

•12.03 W rejonie miejscowości Trześcianka (powiat hajnowski) droga jest już przejezdna. Pojazd ciężarowy został usunięty z rowu.

•11.53 Do tej pory dzisiejszego dnia doszło do 33 kolizji i 1 wypadku

Wciąż ponad 50 tys. mieszkańców bez prądu

Zima w Narwi

Opady ciężkiego, mokrego śniegu uszkodziły linie energetyczne, a w gminie Krynki doprowadziły do złamania słupa. Nad ranem prądu pozbawionych było 63 tysięcy mieszkańców woj. podlaskiego. Z raportu PGE Dystrybucja na godzinę 10 wynika, że sytuacja się poprawa. Jednak w dalszym ciągu ponad 51 tysięcy odbiorów z Rejonu Energetycznego Białegostoku i Bielska Podlaskiego pozostaje bez zasilania. Głównie dotyczy to mieszkańców gmin: Choroszcz, Czarna Białostocka, Dąbrowa Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Goniądz, Gródek, Jasionówka, Juchnowiec, Knyszyn, Krynki, Krypno, Kuźnica, Łapy, Michałowo, Mońki, Sokółka, Suchowola, Supraśl, Suraż, Szudziałowo, Turośń Kościelna, Wasilków, Wyszki, Zabłudów.