Babki. Autobus szkolny zderzył się z ciężarówką. W środku było 27 dzieci

Jak ustalili policjanci pracujący na miejscu, kierowca wiozący dzieci wyjeżdżał z miejscowości Dzięgiele (droga podporządkowana) w kierunku miejscowości Babki. Na skrzyżowaniu obu dróg z drogą krajową nr 65 wymusił pierwszeństwo dla pojazdu ciężarowego jadącego od Olecka do Gołdapi. Dzięki czujności i odpowiedniej reakcji 30-letniego kierowcy stara nie doszło do tragedii.

Mężczyzna widząc zachowanie 51-letniego kierowcy autobusu skręcił w drogę boczną, dzięki czemu doszło jedynie do otarcia się obu pojazdów. Gdyby tego nie zrobił wjechałby wprost w bok autosana, którym w tym czasie podróżowało 27 dzieci. Na szczęście nikomu nic się nie stało.

Przeprowadzone badanie na stan trzeźwości wykazało, że obaj kierowcy byli trzeźwi. Z uwagi na to, że nie było to pierwsze zdarzenie 51-latka z udziałem autobusu funkcjonariusze zatrzymali mu prawo jazdy i sporządzili wobec niego wniosek o ukaranie do sądu.