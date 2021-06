Bajtkowo. Tragiczny wypadek na przejeździe kolejowym. Renault zderzyło się z szynobusem. 40-latek zginął na miejscu

Do tragicznego zdarzenia doszło w środę około godziny 19.00 w miejscowości Bajtkowo.

Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 40-letni kierujący samochodem Renault Master na oznakowanym przejeździe kolejowym nie zastosował się do znaku STOP. W wyniku tego uderzył w bok przejeżdżającego szynobusu relacji Olsztyn-Ełk. Kierowca był zakleszczony w aucie, dlatego strażacy musieli użyć specjalistycznego sprzętu, żeby go wyciągnąć. Niestety mężczyzna nie przeżył tego zdarzenia. Jechał sam. Decyzją prokuratora ciało zostało zabezpieczone do sekcji. Obsługa i pasażerowie pociągu nie doznali obrażeń.

Teraz pod nadzorem prokuratury będą wyjaśniane szczegóły tego zdarzenia.