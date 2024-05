Bez prądu w warmińsko-mazurskim. Gdzie 16.05 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Co to jest prąd elektryczny?

Gdzie obecnie (16.05 14:05) nie ma prądu w warmińsko-mazurskim?

powiat braniewski

Nowa Pasłęka.

16.05 od godz. 8:49 do 15:00

powiat mrągowski

Probark 11, 0020-479 (GPO).

16.05 od godz. 8:00 do 17:00

powiat gołdapski

Łoje, krótkie przerwy w zasilaniu na czas podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego.

16.05 od godz. 8:00 do 15:00

powiat giżycki

Rydzewo, ul. Brzozowa od 1 do 11, ul. Niegocińska od 1 do 17,, ul. Galindów od 1 do 24, ul. Leśna 2

16.05 od godz. 8:00 do 15:00