Bezpieczeństwo na drogach. Podlascy policjanci włączyli się w międzynarodową akcję ROADPOL Safety Days

Bezpieczeństwo na drogach. Akcja międzynarodowa

ROADPOL (Europejska Organizacja Policji Ruchu Drogowego) to międzynarodowa organizacja zrzeszająca policje drogowe. Jej celem jest zmniejszenie liczby ofiar wypadków drogowych . Temu ma służyć m.in. wymiana informacji i doświadczeń między służbami z różnych państw, a także organizacja akcji zwiększających bezpieczeństwo na drogach.

Tylko jednego dnia blisko 200 kierowców przekroczyło dopuszczalną prędkość na drogach powiatu białostockiego. To bilans piątkowych pomiarów prędkości prowadzonych przez policjantów ruchu drogowego.

Taką jest ROADPOL Safety Days (ang. "Dni Bezpieczeństwa"), która w środę (20.09) odbyła się w różnych miejscach w Polsce i woj. podlaskiego. Przykładowo w Białymstoku na parkingu przy ul. Zabłudowskiej policjanci ruchu drogowego zaprezentowali sprzęt wykorzystywany w służbie. Można było również wsiąść do symulatora zdarzeń drogowych, wypróbować alko, narko i sen gogle oraz dowiedzieć się, jak ważną w zapewnieniu bezpieczeństwa na drodze zajmują odblaski . Prowadzone były też pomiary prędkości i kontrole drogowe.

Bezpieczeństwo na drodze celem różnych służb

Policjantom towarzyszyli przedstawiciele innych służb. Ratownicy z Grupy Ratowniczej "Nadzieja" pokazali jak prawidłowo udzielać pierwszej pomocy. Nie zabrakło również funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej ze sprzętem wykorzystywanym do likwidacji skutków wypadków drogowych, instruktorów z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Białymstoku czy pracowników Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Bezpieczeństwo na drogach w liczbach

W Podlaskiem było nawet lepiej. Liczba wypadków spadła do 332, czyli o 23,5 proc. Zginęło w nich 69 osób (mniej o 12,7 proc.), a 360 osób zostało rannych (spadek aż o 25,3 proc.).

Nasz region na tle kraju wypada nieźle - nie tylko w liczbach bezwzględnych, ale też w przeliczeniu na liczbę mieszkańców. Tak wynika z raportu Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji (BRD). Na 100 tys. ludności w woj. podlaskim doszło do 29,1 wypadków. Najgorzej wygląda to w łódzkim, gdzie wskaźnik sięga aż 92,6. Na drugim miejscu jest woj. mazowieckie (75,3; tam doszło też do największej liczby wypadków ogółem), a na trzecim - pomorskie (67,5).