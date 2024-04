Biała Piska. 40-latek zaatakował ojca nożem. Groził, że zabije

W sobotę po godz. 18.00 policjanci z Komisariatu Policji w Białej Piskiej otrzymali zgłoszenie o nietrzeźwym agresywnym mężczyźnie, który zaatakował z nożem ojca, grożąc mu, że go zabije. Funkcjonariusze natychmiast pojechali na miejsce i zatrzymali sprawcę przemocy domowej. 40-letni mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. Kiedy wytrzeźwiał usłyszał trzy zarzuty.

Policjanci zebrali materiał dowodowy, na podstawie którego ustalili, że zatrzymany dopuścił się lekkiego zranienia ojca nożem powodując u niego zadrapania na rękach, co stanowi jedno z popełnionych przez niego przestępstw. Drugie to kierowanie gróźb karalnych pod adresem ojca przy użyciu noża. Dochodzi też trzecie przestępstwo polegające na złamaniu sądowego nakazu opuszczenia mieszkania zajmowanego wspólnie z ojcem i bratem oraz zakazu zbliżania się do nich na odległość mniejszą niż 20 metrów. Nakaz ten i zakaz obowiązywał go przez trzy lata, a wydany był w związku ze znęcaniem się nad rodziną.