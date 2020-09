Białystok. Nowi funkcjonariusze straży granicznej złożyli ślubowanie [ZDJĘCIA]

To nie ostatnie ślubowanie w tym roku. Podlaski Oddział Straży Granicznej planuje w tym roku przyjąć do służby jeszcze 30 funkcjonariuszy.

Wszystkim zainteresowanym przypominamy, że Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej prowadzi w sposób ciągły nabór do służby w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej.

Służbę w Straży Granicznej może pełnić osoba posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie, która w dniu przyjęcia do służby nie przekroczyła wieku 35 lat. Kandydat na funkcjonariusza nie może być karany, musi posiadać nieposzlakowaną opinię, co najmniej średnie wykształcenie i odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do służby.