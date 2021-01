Białystok rozbudowuje edukacyjny park maszynowy. Chce kupić traktor, opryskiwacz polowy i rozsiewacz do nawozów

Tym razem oferenci mają czas do 26 stycznia. Jeśli chodzi o kryteria oceny to po uwagę będą brane zarówno cena (60 proc. punktów), jak i gwarancja (40 proc) na sprzęt. A miasto poszukuje rozsiewacza do nawozów, opryskiwacza polowego, prasy zwijającej bele oraz ciągnika rolniczego.

Maszyny muszą być fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2019 roku. Jeśli chodzi o traktor to musi posiadać:

moc minimum 75 KM

silnik 4-cylindrowy, czterosuwowy, 8-zaworowy, chłodzony cieczą

pojemność silnika: min. 4000 cm3

moc nominalna: według normy 2000/25/EC:

minimum 55 kW

obroty znamionowe: minimum 2200 obr./min.

maksymalny moment obrotowy ok. 300 Nm

(+/- 10%)

liczba biegów (do przodu/tyłu): 10 do 24

prędkość maksymalna: ok. 40 km/h (+/- 10%)

obroty tylnego wału: 540/1000

układ kierowniczy: hydrostatyczny

układ napędowy: 4WD

hamulce robocze/postojowe: sterowane

hydraulicznie/mechanicznie

hamulce przyczepy: pneumatyczne obwodowe

zamontowany drugi fotel

