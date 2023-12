Bili, grozili nożem, znęcali się latami. Trzech mieszkańców regionu zatrzymanych za przemoc wobec kobiet

Uderzył, a potem groził nożem. Agresywny 64-latek z Suwałk zatrzymany

Mundurowi ustalili, że podejrzany 64-latek mógł znęcać się nad partnerką od ponad 2 miesięcy. Noc spędził w policyjnym areszcie. Po usłyszeniu zarzutu, decyzją sądu na 3 miesiące trafił do tymczasowego aresztu.

Próbował wtargnąć do mieszkania "byłej", a wcześniej latami znęcał się

Do drugiego zatrzymania doszło w Białymstoku. Mieszkanka tego miasta powiadomiła policję, że były mąż straszy ja wiadomościami, że "przyjedzie i zrobi z nią porządek", dobijał się do drzwi i próbował wejść przez balkon.

Z relacji zgłaszającej wynikało, że wszystko zaczęło się 3 lata wcześniej. Od tamtego czasu mężczyzna wszczynał awantury, wyzywał, poniżał, rzucał w zgłaszającą różnymi przedmiotami, popychał.

- Interweniujący na miejscu policjanci zauważyli opisywanego mężczyznę przy bloku od strony balkonów. Mężczyzną okazał się 32-letni mieszkaniec miasta. Funkcjonariusze wdrożyli procedurę niebieskiej karty, a 32-latek został zatrzymany i usłyszał zarzut znęcania się - poinformowała mł. asp. Malwina Trochimczuk z Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku.

Grozi za to kara do 5 lat pozbawienia wolności. Podejrzany otrzymał zakaz kontaktowania się i zbliżania do byłej żony, a w ramach policyjnego dozoru musi też stawiać się w jednostce policji oraz informować mundurowych o każdym planowanym wyjeździe i terminie powrotu.