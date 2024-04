Biskupi Unii Europejskiej spotkają się na Zgromadzeniu Plenarnym COMECE w Łomży

W Łomży będą gościć biskupi z krajów Unii Europejskiej

Plan zgromadzenia

W środę, 17 kwietnia, biskupi omówią sukcesy i wyzwania związane z integracją Unii Europejskiej. Gościem sesji będzie Ján Figel, członek zarządu Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii, były Specjalny Wysłannik Unii Europejskiej ds. promocji wolności religii i przekonań poza granicami UE, oraz główny negocjator w procesie akcesji Słowacji do UE. We czwartek, 18 kwietnia, odbędzie się panel, na którym omówione zostanie postrzeganie Unii Europejskiej z punktu widzenia Europy Środkowej i Wschodniej, z udziałem Alojza Peterle, byłego premiera Słowenii. W tym dniu gościem Zgromadzenia będzie abp Stanisław Gądecki, metropolita poznański i były przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. W piątek, 19 kwietnia, w sesji końcowej weźmie udział prof. Tomáš Halík z Uniwersytetu Karola w Pradze, prezes Czeskiej Akademii Chrześcijańskiej. Nakreśli on biskupom perspektywę Europy Środkowej i Wschodniej odnośnie do przyszłości Kościoła i chrześcijaństwa w Europie.