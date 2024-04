Rail Baltica: dwa nowe wiadukty na trasie Czyżew – Białystok. Nowe zdjęcia

Rail Baltica w Podlaskiem. Nowe wiadukty

Jest jezdnia po jednym pasie ruchu w każdą stronę oraz ciąg pieszo rowerowy. Dwupoziomowe skrzyżowanie zostało zbudowane w sąsiedztwie przystanku kolejowego. Wygodną komunikację podróżnym zapewniają schody oraz pochylnie, przygotowane dla potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Ułatwieniem w codziennych dojazdach jest parking samochodowy na 22 miejsca. Koszt budowy obiektu to 25,8 mln zł - informuje Tomasz Łotowski z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Wygodnie i bezpiecznie nad linią kolejową z Warszawy do Białegostoku przejeżdżają już kierowcy w miejscowościach Dąbrowa-Kity i Porośl-Kije. Bezkolizyjne skrzyżowania dróg z torami zwiększają też bezpieczeństwo ruchu pociągów.

Mieszkańcy wsi Porośl-Kije korzystają z wiaduktu o długości ponad 100 m (440 m z drogami dojazdowymi). Tu także jest jezdnia po jednym pasie ruchu i ciąg pieszo-rowerowy. Układ komunikacyjny wiaduktu umożliwia przejazd nad linią kolejową oraz połączenie z drogami równoległymi po obu stronach torów. Koszt budowy obiektu to 16,6 mln zł.

Rail Baltica. Bezpieczne skrzyżowania dla mieszkańców i pasażerów

Budowa dwupoziomowych przepraw przez tory to jeden z istotnych elementów modernizacji linii kolejowej Rail Baltica. Wiadukty w Dąbrowie-Kitach i Porośli-Kijach zastąpiły dotychczasowe przejazdy w poziomie szyn, a kierowcy nie muszą zatrzymywać się już przed torami. To wygoda i bezpieczeństwo dla mieszkańców, ale także istotne usprawnienie ruchu pociągów, które po zakończeniu wszystkich prac na linii, będą jeździć z prędkością do 200 km/h. Skorzystają więc nie tylko lokalni mieszkańcy, ale także tysiące pasażerów podróżujących na międzynarodowej trasie.