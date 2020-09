Borki. Uderzył w barierę mostu i spadł do rowu (zdjęcia)

Strażacy ochotnicy z Mazur oraz jednostki ratowniczo-gaśniczej z Olecka usuwali skutki wypadku drogowego, do którego doszło w poniedziałek tuż po północy w miejscowości Borki. Z niewyjaśnionych przyczyn kierujący samochodem osobowym marki Toyota Rav 4 uderzył w barierę mostu i spadł do rowu.

Na miejscu pierwsi zjawili się ochotnicy z Mazur, którzy zabezpieczyli pojazd przed dalszym osuwaniem się do głębokiego rowu, oświetlili teren akcji, udzielili pierwszej pomocy poszkodowanemu, a następnie przy użyciu narzędzi hydraulicznych wykonali dostęp do uwięzionego we wraku kierowcy.

Po dojechaniu na miejsce zastępów z jednostki w Olecku oraz Zespołu Ratownictwa Medycznego, poszkodowanego wydostano z pojazdu i przetransportowano do szpitala.