Botkuny. Toyota zderzyła się z dzikiem i dachowała

Do groźnie wyglądającego zdarzenia drogowego doszło w czwartek przed godziną 6.00 w miejscowości Botkuny. Po otrzymaniu informacji dyżurny gołdapskiej komendy natychmiast na miejsce skierował policjantów ruchu drogowego.

Ze wstępnych ustaleń wynikało, że kierujący toyotą jadąc od strony Dubeninek na prostym odcinku drogi zderzył się z dzikiem po czym stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w drzewo. Auto dachowało na jezdni. Toyotą poruszały się trzy osoby. Funkcjonariusze ustalili, że 43–letni kierowca był trzeźwy i podróżował z dwiema kobietami.

Jedna z pasażerek z ogólnymi obrażeniami została przetransportowana do Szpitala w Suwałkach a druga z urazem obojczyka do Szpitala w Ełku. Do czasu prowadzonych czynności procesowych przez policjantów droga była zablokowana.