Brak prądu w warmińsko-mazurskim. Sprawdź gdzie 24.04 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Gdzie obecnie (24.04 9:05) nie ma prądu w warmińsko-mazurskim?

powiat braniewski

Pieniężno ulica Kościuszki 21.

24.04 od godz. 8:30 do 12:00

Pieniężno KOL, Żugienie od 37 do 40, 42, KOL.

24.04 od godz. 8:30 do 12:00

powiat mrągowski

Marcinkowo 163P, 163S, 163V, 163W.

24.04 od godz. 8:00 do 14:00

powiat lidzbarski

Miłogórze od 38 do 43, od 45 do 50, 70, 74.

24.04 od godz. 8:00 do 16:00

powiat olsztyński

Spręcowo 66, 66 C, 66A.

24.04 od godz. 8:30 do 11:00

Biskupiec ulica Myśliwska 2B, 2c, 2H, 1-105/14 1-105/15 1-105/16 1-105/21 1-105/23.

24.04 od godz. 8:00 do 11:00

powiat giżycki

Upałty, 29, 30, 33, 34, dz. nr 233/2 krótkie przerwy w zasilaniu na czas podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego.

24.04 od godz. 7:00 do 20:00