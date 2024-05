Legendarne samochody z okresu PRL. Maluchy, Duże Fiaty, Polonezy, Nysy, Trabanty. Kiedyś podstawa motoryzacji, dziś gratka dla kolekcjonerów

Początki motoryzacji w PRL

Dalszy rozwój motoryzacji

Pod koniec lat 50. Fabryka Samochodów Osobowych rozpoczęła produkcję Syrenek. Była małym samochodem osobowym, popularnym w Polsce w latach 50. i 60. XX wieku. Syrena była małym samochodem dostępnym dla szerszej rzeszy obywateli, podczas gdy Warszawa była modelem luksusowym i służyła głównie jako taksówka i samochód służbowy. Kolejne postępy jeśli chodzi o polski przemysł motoryzacyjny nastąpiły w latach 70. Pod koniec lat 60. ukazał się Fiat 125p, natomiast na początku lat 70. Fiat 126p. Oba auta były produkowane na licencji włoskiej firmy Fiat. Były masowo produkowanymi samochodami, które stały się dostępne dla szerszego grona polskich kierowców. Fiaty 125p i 126p są dziś często postrzegane jako ikony motoryzacji PRL. Ich obecność w kulturze masowej, w literaturze, filmach i muzyce, przyczyniła się do ukształtowania polskiego dziedzictwa motoryzacyjnego. Pod koniec lat 70. pojawił się Polonez. Polonez był uważany za przełomowy produkt w polskim przemyśle motoryzacyjnym, wprowadzając nowoczesne rozwiązania technologiczne i konstrukcyjne. Był to pierwszy polski samochód zaprojektowany od podstaw, a nie oparty na wcześniejszych konstrukcjach. Polonez był produkowany w różnych wersjach nadwoziowych, włączając w to sedan, kombi i pick-up, co pozwoliło dostosować się do różnorodnych potrzeb klientów. Polonez pozostawił trwały ślad w polskiej kulturze masowej i popkulturze. Po upadku PRL samochód ten nadal pozostał ikoną motoryzacyjną, a jego wizerunek pojawiał się w filmach, piosenkach i innych mediach.