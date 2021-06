Cerkiew Zwiastowania NMP w Supraślu wyświęcona. To jedyna taka świątynia w Polsce

- Uratowanie kompleksu monasterskiego i odbudowanie zniszczonej cerkwi było niezwykłym wyzwaniem, wymagało wiele odwagi, poświęcenia i wysiłku. Odbudowana cerkiew to cenny klejnot w koronie dziedzictwa narodowego naszej ojczyzny. Będzie ponownie świadczyć o świetności minionych czasów oraz o wkładzie naszych przodków w duchowe bogactwo naszej ojczyzny - powiedział Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub.

Podziękował Jego Eminencji za tę inwestycję. Przypomniał, że to właśnie metropolita był 40 lat temu pomysłodawcą i orędownikiem tej odbudowy.

- Dzisiaj ogłaszam, że nie wyrósł mi na dłoni kaktus, jak mi mówiono, kiedy podejmowałem decyzję o odbudowie tego, co nie istniało - zwrócił się do wiernych Jego Eminencja Metropolita Warszawski i całej Polski Sawa. - W miejsce kaktusa Chrystus kierując moją ręką pozwolił nam dzisiaj, tu i teraz, w Supraślu, przeżywać historyczny moment poświęcenia Domu Bożego, wyjątkowej świątyni Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny. To jedyna taka świątynia prawosławna w Rzeczpospolitej.