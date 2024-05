Czy będą wyłączenia prądu 23.05 w warmińsko-mazurskim? Sprawdź, gdzie mogą być przerwy w dostawie

Co to jest prąd elektryczny?

Planowane wyłączenia prądu w warmińsko-mazurskim

powiat olsztyński

Bark 1, 2A, 6, 6A, 6B, 11.

23.05 od godz. 7:30 do 10:00

Nowa Wieś 59, Nowy Przykop od 1 do 3, od 6 do 12, 14, 15, 18A, 22-13 (GPO), 22-529, Nowy Ramuk od 16 do 18, 18A, 19, 20, 19, Przykop 18.., 27, od 31 do 34, 22-83/5.

23.05 od godz. 8:00 do 12:00

powiat szczycieński

Grądy od 1 do 8, ., 13-30/37, DZ. 13-39, Julkowo 34, Rańsk , 13-118/10, Śledzie od 1 do 3, 124.

23.05 od godz. 9:00 do 13:00

Kobyłocha od 1 do 5, 5G, 6, 6A, 7, 8, 10, 11 B, 11D, 11K, 12, 12A, 12B, 13, 20, 50, 76, ., 0, dz. nr 36, 2/1, 22/2, 26, 30, 36, 371/13, 59, 6-20/27, 6-20/21, 6-4/4, 6-50/16, 6-50/42, 6-8, 86, były ośrodek Pudiz, dz. nr 65, dz. 46/2, DZ. 60.

23.05 od godz. 9:00 do 13:00