Diecezjalne Spotkanie Teściowych i Kół Gospodyń Wiejskich diecezji ełckiej w Lipsku dd

Pielgrzymi, a przede wszystkim teściowe oraz Koła Gospodyń Wiejskich z terenu diecezji ełckiej, przybyły w sobotę 10 lipca do Lipska, by we wspomnienie bł. Marianny Biernackiej, wspólnie modlić się w Sanktuarium Matki Bożej Bazylianki. Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił bp Jerzy Mazur, biskup ełcki.