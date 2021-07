Dzień łapania za tyłek 2021. Kto wymyślił dzień chwytania za pupę? Co to za święto?

Jednym z nowszych świąt jest Dzień łapania za pupę. Obchodzimy go 14 lipca. Skąd się wziął Dzień łapania za pupę? Oczywiście wymyślili go internauci na jednym z portali społecznościowych. Chodziło zapewne o kolejną okazję do zabawy i żartów.

Dzień łapania za tyłek 2021. Kto wymyślił dzień chwytania za pupę? Co to za święto?