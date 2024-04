Efektowna estakada przecina dolinę Narwi. Imponująca, blisko 800 metrowa, przeprawa kosztowała ok. ćwierć miliarda zł! Zobacz! OPRAC.: Piotr Łozowik

Już dwa lata kierowcy mogą podróżować estakadą nad doliną Narwi. Jest to przeprawa będąca częścią remontu drogi wojewódzkiej nr 685 prowadzącej z Zabłudowa do Hajnówki. Pozwala to skrócić drogę między miejscowościami o 4 kilometry. Jej koszt to bagatela ok. 250 mln zł. Czy była warta tych pieniędzy?