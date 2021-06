Faszyn from Raszyn i nie tylko. Moda z polskich miast i ulic wyznacza światowe trendy. Zobaczcie jak się nie ubierać [ZDJĘCIA] ted

Zaczęło się od Fashion from Russian, potem był Faszyn from Raszyn, a obecnie moda dotarła na w inne części kraju. Zobaczcie kreatorów mody z polskich ulic. To wydarzyło się naprawdę. Tak ubrani ludzie rzeczywiście chodzą po naszych ulicach.