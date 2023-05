Filipów. Gmina ma nowy autobus szkolny

"Autobus bardzo nam się podoba. Jest nowoczesny, biały w raki, czyli symbol Filipowa, bo raka mamy także w herbie. Ma ładne, wygodne siedzenia i na pewno będzie lepiej się jeździło niż tym starym, co się często psuł"- powiedziała Ola, uczennica klasy pierwszej, Szkoły Podstawowej w Filipowie.

"Nasze autobusy są mocno wyeksploatowane. Często się psują. Dlatego nowy autobus był potrzebny, żeby dzieci mogły bezpiecznie dojeżdżać do szkoły. Będą mogły także nim jeździć na wycieczki czy inne szkolne wyjazdy, np. konkursy" - mówił podczas uroczystego przekazania autobusy Tomasz Rogowski, wójt gminy Filipów.

Gmina Filipów ma dwa stare autobusy, którym dowozi dzieci do Szkoły Podstawowej w Filipowie. Jeden ponad 20-letni, drugi pięć lat młodszy. Zakup nowego autobusu szkolnego był koniecznością.

Koszt autobusu to ponad milion zł, z czego 450 tys. zł stanowi dofinansowanie z dotacji budżetu Województwa Podlaskiego Urzędu Marszałkowskiego.

"Jako Urząd Marszałkowski wspieramy także takie inwestycje, jak zakup nowego autobusu. To ważne, bo chodzi o bezpieczeństwo naszych najmłodszych" - podkreślała Wiesława Burnos, członek zarządu województwa.

Resztę środków, ponad 570 tys. zł, gmina Filipów przeznaczyła z nagrody, jaką otrzymała za wysoki poziom szczepień.

"To dzięki mieszkańcom autobus dziś może stać na placu przy naszej szkole. Pieniądze to wygrana w konkursie na szczepienia w okresie letnim podczas pandemii. Mieszkańcy gminy Filipów podeszli do tego odpowiedzialnie, a pokłosiem była wygrana miliona złotych - podkreślał wójt Rogowski.

W tym roku gmina Filipów zakupi także busa do przewozu osób z niepełnosprawnościami.

Anna Gryza-Aneszko, Gazeta Współczesna