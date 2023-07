Forum Młodych PiS Białystok na konferencji Jarosława Kaczyńskiego w Stawiskach. Po Polsce podróżują dedykowanym autokarem o nazwie PiSBus

- Ten autokar za nami to #PiSbus, którym wyruszyliśmy w trasę #zMiłościDoPolski! Na naszym szlaku będzie wiele przystanków, podczas których będą odbywać się spotkania z najważniejszymi politykami Prawa i Sprawiedliwości. Dlaczego wyruszyliśmy? Ponieważ chcemy z Wami rozmawiać! To Wy jesteście naszymi ekspertami i to Polacy piszą nasz program - mówił Bartosz Stasiak