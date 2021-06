Fundusz Wsparcia Gmin i Powiatów. Samorządy zrealizują inwestycje za niemal 1,2 mln zł

Wiesława Burnos podkreśliła ważną rolę wspomagania mniejszych samorządów. - To są realne pieniądze, których te samorządy bardzo potrzebują. Dzięki przekazanym funduszom mogą zrealizować ważne dla nich projekty, trudne do zrealizowania bez naszego wsparcia - mówiła Wiesława Burnos.

Z kolei we wsi Krynica, dzięki dotacji powstanie świetlica dla mieszkańców. Ma tam działać filia gminnego ośrodka kultury oraz klub seniora. Świetlica będzie miejscem spotkań, zebrań, szkoleń i innych aktywności mieszkańców.

- O nową siedzibę urzędu gminy staramy się od lat. Pozyskaliśmy budynek, który trzeba zmodernizować i przystosować do funkcji, którą ma pełnić - mówił o planowanej inwestycji Karol Szrajbert, wójt gminy Krasnopol.

Przyznane gminie Giby 250 tys. zł umożliwi wyasfaltowanie kilometrowego odcinka jezdni we wsi Głęboki Bród. - Dwa lata temu zrealizowaliśmy z Funduszu Dróg Samorządowych kilometrowy odcinek drogi w połowie miejscowości. Bez tych pieniędzy nie moglibyśmy go dokończyć. W ciągu dwóch miesięcy planujemy zacząć realizację inwestycji - zapowiedział Robert Bagiński, wójt gminy Giby.

Rewitalizacja placu przyszkolnego w Puńsku to kolejna inwestycja, która wesprze Fundusz. Plac zostanie wyłożony kostką brukową i asfaltem, będą także ławki, a dofinansowanie wynosi 130 tys. zł.

- Plac nie był nigdy odnawiany, a powstał w 1977 r., więc był w bardzo złym stanie. To będzie przede wszystkim piękne miejsce spotkań wszystkich mieszkańców, nie tylko dzieci - mówił Witold Liszewski, wójt Puńska.

Fundusz Wsparcia Gmin i Powiatów to pieniądze z rezerwy budżetu województwa. W tym roku radni przeznaczyli na to ponad 20 mln zł, co oznacza 40 inwestycji w regionie.