Gm. Łomża. Kurpiowska Majówka u Stacha. Inscenizacje i atrakcje w Lesie Jednaczewskim. Zobacz zdjęcia

Kurpiowska Majówka u Stacha 2024. Zdjęcia

Powstanie styczniowe w rejonie łomżyńskim

Powstanie styczniowe rozpoczęło się 22 stycznia 1863 roku w Królestwie Polskim i 1 lutego 1863 na Litwie, trwało do jesieni 1864, zasięgiem objęło ziemie zaboru rosyjskiego. Powstanie miało charakter wojny partyzanckiej, w którego trakcie stoczono ponad 1200 bitew i potyczek. Wiele z nich także w rejonie łomżyńskim. W walkach tych znaczny był udział Kurpiów.

Inscenizacje historyczne zaprezentowane w Lesie Jednaczewskim w trakcie Kurpiowskiej Majówki u Stacha nawiązywały do wydarzeń sprzed 160 lat, a szczególnie do Powstańczego zrywu Kurpiów. A w kurpiowskim partyzanckim szałasie można było zobaczyć sposobienie się Kurpiów do walk powstańczych, wziąć udział w ćwiczeniach w strzelaniu z broni palnej, zajęciach z musztry, obsługi armaty, prowadzenia działań partyzanckich. Był też obóz wojsk rosyjskich, ze szwadronem koni.