Hajnówka: Wypadek z udziałem motocyklisty na ul. Bielskiej. Na Lipowej renault wjechało w ogrodzenie (zdjęcie)

Do wypadku motocyklisty doszło we wtorek około godziny 10.35. To wtedy do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Hajnówce wpłynęło zgłoszenie o zderzeniu motocykla oraz samochodu osobowego w Hajnówce przy ul. Bielskiej. Na miejsce od razu pojechały trzy zastępy strażaków z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Hajnówce, policja i pogotowie ratunkowe.