Intensywne opady deszczu w regionie. Woda zalewała podwórka, konar spadł na kampera. Zobacz nowe zdjęcia

Łącznie w niedzielę odnotowano 9 zgłoszeń tego rodzaju z czego 7 na terenie miasta Hajnówka. W nocy, jak również kolejnego dnia deszcz ciągle jeszcze padał. Pomimo tegoż, że nie był on już tak intensywny jak dnia poprzedniego zgłoszenia o zalaniach obiektów wpływały nadal. Do godziny 11 odnotowano 6 zdarzeń tego typu na terenie gmin Hajnówka, Czyże, Kleszczele oraz w mieście Hajnówka. Ponadto w Białowieży strażacy uczestniczyli w usuwaniu powalonego drzewa na pojazd typu camper. Złamany konar zablokował drzwi do campera przez co dwie osoby będące wewnątrz nie mogły wydostać się swobodnie na zewnątrz. Nikt nie wymagał pomocy medycznej. Działania zastępu polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, pocięciu złamanego konaru na mniejsze kawałki i udrożnieniu wyjścia z pojazdu.