Jubileuszowy Polski Dzień Bluesa w Łomży. Święto muzyki i utalentowani artyści na scenie

Polski Dzień Bluesa obchodzimy w okolicy 16 września, jest to data urodziny B.B. Kinga, czyli króla muzyki bluesowej. Zaczynaliśmy z zespołem The BL Blues Band na bruku w Łomży w 2014 roku, powoli przenieśliśmy tę inicjatywę z bruku do przestrzeni technicznej o bardziej zaawansowanych możliwościach technicznych. W organizacji walnie i mocno wspiera nas Urząd Miasta w Łomży oraz MDK-DŚT w Łomży za co jesteśmy bardzo wdzięczni tym dwóm instytucjom - mówi Jan Yaniu Górski, członek zespołu The BL Blues Band.