Kamil Stasiak, informatyk z Siemiatycz remontuje bunkier pod Drohiczynem. Zaczął zbierać pieniądze na realizację projektu Kopia Życia

Drukowanie zdjęć to dziś rzadkość. Przechowujemy je na cyfrowych nośnikach, które często się psują. By zachować nasz obraz dla przyszłych pokoleń, Kamil Stasiak chce stworzyć cyfrowe archiwum, wykorzystujące najnowsze technologie. Pierwszy raz o jego pomysłach pisaliśmy jesienią 2020 roku. Od tego czasu niewiele się zmieniło, ale informatyk podkreśla, że nie porzucił swojego projektu i nadal dąży do jego realizacji.

- Mamy technologię, wiedzę i możliwości, by przekazać nasz dorobek intelektualny następnym pokoleniom. Stwórzmy razem sarkofag wiecznych wspomnień, zawierający informacje o współczesnym życiu, historii ludzkości i technologii która nas otacza - zachęca Kamil Stasiak. - Każdy może do nas dołączyć i przekazać informacje do kapsuły czasu. Liczymy na jak największe zainteresowanie i prosimy o pomoc w promocji, gdyż robimy to dla nas wszystkich i przyszłych pokoleń - podkreśla informatyk.