Kapice Lipniki. Wypadek na DK 64. Do szpitala trafiła kobieta w ciąży i małe dziecko [ZDJĘCIA]

Do zdarzenia doszło we wtorek przed południem na DK 64 w woj. podlaskim. W wyniku zderzenia dwóch aut osobowych do szpitala trafiła kobieta w ciąży i 2,5-letnie dziecko.